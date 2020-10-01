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    أخبار من خط الجبهة


    قرية آراياتلي في فضولي تتعرض للقصف المدفعي وبالأسلحة الثقيلة

    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٢٠]

    فضولي، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية باستخدام الأسلحة الآلية الكبيرة العيار المختلفة والمدفعية ابتداء من 27 سبتمبر حتى الآن.

    أفاد مراسل أذرتاج من الساحة القتالية ان عدة منازل في قرية آراياتلي لمحافظة فضولي تعرضت نتيجة قصف العدو، على الرغم من مطالبة وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني مرارا بوقف استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية.

    قال وقار خودويف من سكان القرية إن القذيفة سقطت في فناء منزله. وسقط سقف المنزل وجدرانه وأنابيب المياه في الفناء في حالة سيئة.

    كما استهدف الفاشيون الأرمن ضريح الشيخ بابي وهو معلم تاريخي ومعماري مهم في محافظة فضولي. تضرر الضريح بشدة.

    AZERTAG.AZ :قرية آراياتلي في فضولي تتعرض للقصف المدفعي وبالأسلحة الثقيلة
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