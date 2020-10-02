باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) دمر الجيش الأذربيجاني معدات قتالية أخرى تابعة للقوات المسلحة الأرمنية في اتجاهات مختلفة من خط الجبهة، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية. تقدم الوزارة مقطع فيديو عن تدمير معدات قتالية للعدو. https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1601622690399778814.mp4 https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16016222252395258054.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: تدمير معدات قتالية للعدو (فيديو)

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