وزارة الدفاع: تبادل إطلاق النار بين جنود الجيش الأرمني
AzerTAg.az
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٠٠]
باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
وفقا للمعلومات الواردة، وقع تبادل إطلاق النار بين جنود فوج البندقية الجبلي السادس في ماداقيز والتي تم سحبهم خلال المعارك الليلية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الإحباط يسود بين صفوف جنود الجيش الأرميني نتيجة العملية القتالية الواسعة النطاق للجيش الاذربيجاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٥]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٤:١٠]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٥]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢٤]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٠٠]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٨]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٠٥]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٤٧]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٢]
٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٥٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥٩]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٨]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٥]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٤]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٤:١٠]
٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٥٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك