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    وزارة الدفاع: تبادل إطلاق النار بين جنود الجيش الأرمني

    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٠٠]

    باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    وفقا للمعلومات الواردة، وقع تبادل إطلاق النار بين جنود فوج البندقية الجبلي السادس في ماداقيز والتي تم سحبهم خلال المعارك الليلية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الإحباط يسود بين صفوف جنود الجيش الأرميني نتيجة العملية القتالية الواسعة النطاق للجيش الاذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: تبادل إطلاق النار بين جنود الجيش الأرمني
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