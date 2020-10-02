وزارة الدفاع: استهداف قرى محافظات برده وطوفوز وأغدام الأذربيجانية بالصواريخ من قبل الجيش الأرميني

باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي ان الصواريخ الموجهة من أراضي أرمينيا استهدفت المناطق السكنية في قرية أميرلي بمحافظة برده وقرية أغدام بمحافظة طوفوز وقرية قوزانلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية، وعلى الرغم من مطالبة وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني مرارا بوقف استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية.