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    أخبار من خط الجبهة


    المدعي العام الروسي يدعم حل نزاع قراباغ الجبلي على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي

    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٦]

    باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

    تداولت لدى بعض من وسائل الاعلام الجماهيرية وشبكات التواصل الاجتماعي الروسية تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد الأرمني الروسي أرا أبراميان ورئيس مركز دراسة بلاد الشرق الأوسط واسيا الوسطى سيمين بغداساروف يدعوان فيها لتبليغ ودعاية ضد سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها وكذلك تبليغ الإرهاب.

    أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة الأذربيجانية أن المدعي العام الأذربيجاني كامران علييف وجه نداء إلى النائب العام الروسي ايغور كراسنوف طالبا منه باتخاذ تدابير قانونية لمعاقبة الأشخاص والمنظمات التي يرتكبون مثل هذه الجرائم.

    ورد النائب العام الروسي كراسنوف على طلب المدعي العام الأذربيجاني برسالة كتابية يشدد فيها على أن ارتكاب اعمال غير قانونية في أراضي أي بلد وكذلك القيام بدعوات سافرة موجهة إلى تأجيج الكراهية والعدوان القومي لدى وسائل الاعلام الجماهيرية امر غير مقبول على الاطلاق مع ضرورة تقييم موضوعي ضمن القانون كل هذه الحالات.

    كما أشار المدعي العام الروسي إلى ضرورة حل نزاع قراباغ الجبلي على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ضمن القانون الإنساني الدولي.

    وأضاف المدعي العام الروسي انه يأمل في مواصلة تطوير العلاقات التعاونية مع النيابة العامة الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :المدعي العام الروسي يدعم حل نزاع قراباغ الجبلي على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي
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