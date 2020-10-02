باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) استهدفت الصواريخ الموجهة من أراضي أرمينيا المناطق السكنية في قرية صابركند بمحافظة شمكير وقرية قوزانلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: استهداف قرى محافظات برده وطوفوز وأغدام وشمكير الأذربيجانية بالصواريخ من قبل الجيش الأرميني

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