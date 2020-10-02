بدء جني فاكهة خورمة في حدائق كويشاي

كويشاي، 1 أكتوبر، أذرتاج

بدأ جني فاكهة خورمة في مقاطعة كويشاي وتسليم أكثر من 30 طناً من المحاصيل من الحدائق خلال وقت قصير.

أبلغ المركز الحكومي للتنمية الزراعية للمقاطعة المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أن الأعمال الزراعية في كويشاي متواصلة وفقاً للمتطلبات الزراعية الفنية. في المقاطعة التي تضم مزارع وحدائق كبيرة، يتم أيضاً جني خورمة إلى جانب الرمان. وتنقل الفواكه المخزونة مباشرة إلى الأسواق المحلية والأجنبية.

من الجدير بالذكر أن 1697.7 هكتار من إجمالي 6342 هكتار من الحدائق في المقاطعة هي حدائق الخورمة. زادت مساحة حدائق الخورمة بمقدار 225 هكتار خلال العامين الماضيين. تغطي هذه الحدائق بشكل رئيسي قري جايرلي وبوتي وقره بقال وميرزا حسينلي وعرب جابرلي وشاي أرخي وغيزيل أغاج ومالي كند وكورد ماشي وعدد من القرى الأخرى. ومن المتوقع أن المقاطعة التي قطفت 25 ألفاً و590 طن من الخورمة في العام الماضي تقطف هذا العام أكثر.