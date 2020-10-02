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    سياسة


    السفير عادل إمبارش: المغرب يؤيد موقف أذربيجان العادل

    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:١٤]

    باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

    التقى وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف في 1 أكتوبر بسفير المملكة المغربية لدى أذربيجان عادل إمبارش.

    أبلغ المكتب الصحفي لوزارة الخارجية وكالة أذرتاج أن الجانبين عبرا في اللقاء عن ارتياحهما لتطور العلاقات السياسية الثنائية بين جمهورية أذربيجان والمملكة المغربية وبحثا آفاق التنمية المستقبلية.

    كما أشير إلى أن هناك فرصا مواتية لتنمية التعاون في مجالات الاقتصاد والإنسانية والسياحة والطاقة البديلة والمتجددة.

    أطلع الوزير جيهون بيراموف محاوره على العواقب الوخيمة لسياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان مؤكداً أن سياسة أرمينيا العدوانية المستمرة هي أصل التوتر في المنطقة. وذكر الوزير أن الهجوم كان استمراراً للأنشطة الاستفزازية المتعمدة التي قامت أرمينيا بها في الأشهر الأخيرة وقال إن الجانب الأذربيجاني اتخذ الإجراءات المضادة المناسبة ضد القوات المسلحة الأرمينية في إطار حق الدفاع عن النفس وضمان أمن السكان المدنيين. وشدد الوزير على ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الأرمينية من الأراضي المحتلة لضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة وأشار إلى متطلبات القرارات والبيانات التي تشكل أساساً لحل النزاع، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي المعروفة.

    وأكد السفير عادل امبارش أن بلاده أيضاً تواجه تهديدات مماثلة وقال إن المغرب يدعم الموقف العادل لأذربيجان.

    وأشاد الوزير جيهون بيراموف بموقف المغرب العادل من عدوان أرمينيا واحتلالها لأراضي أذربيجان.

    في الوقت نفسه، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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    السفير عادل إمبارش: المغرب يؤيد موقف أذربيجان العادل