اللجنة الوطنية الأذربيجانية للمجلس الدولي للمتاحف تصدر بياناً

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

أصدرت اللجنة الوطنية الأذربيجانية للمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) بياناً حول حماية التراث التاريخي والثقافي في الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها أرمينيا.

تفيد أذرتاج أن البيان يشير إلى أنه "لقد تم التأكيد على أن أرمينيا تحتل بشكل غير شرعي 20 % من الأراضي الأذربيجانية المعترف بها دولياً منذ ما يقارب من 30 عاماً. ويلفت الانتباه إلى أنه على الرغم من أن مجلس الأمن الدولي أدان احتلال الأراضي الأذربيجانية وأصدر 4 قرارات (522 و853 و874 و884) ضد العدوان الأرميني لم تنفذها أرمينيا. كما يشار إلى أن الجانب الآخر يواصل انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في عام 1994. ويشار أيضاً إلى أن مئات المؤسسات الثقافية الموجودة في الأراضي المحتلة نتيجة العدوان الأرمني على أذربيجان وهي 22 متحفاً و4 مسارح وصالتان للحفلات الموسيقية و8 حدائق ثقافية ترفيهية وأكثر من 700 أثر تقافي وتاريخي ومن جملتها جسر "خودافرين" المكون من 11 و15 معبراً في مقاطعة جبراييل (يعود إلى القرنين السابع والثاني عشر) ومعبدان خداوند وكانجاسار في مقاطعة كلباجار (القرن الثالث عشر) ومقبرة واقعة في خاتشين تربتلي لمقاطعة أغدام (القرن الرابع عشر) وكهف "آزيخ" في مقاطعة فضولي والذي يعد من أقدم مساكن للإنسان والمحمية التاريخية والمعمارية في شوشا تحولت إلى ضحايا للبربرية الأرمينية. يعتبر تدمير التراث الثقافي في الأراضي الأذربيجانية المحتلة وإهانته من قبل الأرمن بربرية ليست في حق الشعب الأذربيجاني فقط، بل في حق الإنسانية كلها. من الواجب أن يكون وضع الحد على هذا العدوان الوحشي والحيلولة دون المزيد من التخريب في محط اهتمام ليس في أذربيجان، فحسب بل في العالم بأجمعه.