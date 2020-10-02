تجاوز عدد المصابين بكورونا في أرمينيا 51 ألف

تبيليسي، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

أصيب 532 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 51 ألفا و532 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الآن 966 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويخضع حاليا 5709 شخص للرقابة الطبية الخاصة.