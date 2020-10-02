مساعد الرئيس يعقد مؤتمرا صحفيا خاصا بوسائل الإعلام الجماهيرية العالمية في روسيا وبينها Reuters, Voice of America, Die Welt, EFE, ABC Spain, Bloomberg, CNN, France Presse, RAI, Al Jazeera, Al Arabiya

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

عقد مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي الأذربيجاني حكمت حاجييف مؤتمرا صحفيا خاصا بممثلي وسائل الاعلام الجماهيرية الرائدة عالميا المعتمدة في الاتحاد الروسي عبر الاتصال المرئي.

أفادت أذرتاج أن المؤتمر الصحفي الافتراضي حضره ممثلون عن وسائل الاعلام الجماهيرية الشهيرة مثل رويترز وصوت أمريكا ودي ويلت وايفي وابس الاسبانية وبلومبرغ وسي أن أن وفرانس برس وراي والجزيرة والعربية ودر ستاندارد وغيرها (Reuters, Voice of America, Financial Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, EFE, ABC Spain, Bloomberg, CNN, France Presse, RAI, Al Jazeera, Al Arabiya, Der Standard, Asahi ).

وأحاط حاجييف ممثليها علما واسعا باستفزازات قوات الاحتلال الأرمينية الأخيرة. وأشار مساعد الرئيس ببالغ الأسف إلى سقوط ضحايا وجرحى في صفوف المسالمين العزل مؤكدا أن المرافق العامة والبنية التحتية تستهدف متعمدا.

وشدد حاجييف على أن قوات الدفاع الأذربيجاني تراعي مراعاة كاملة للقانون الإنساني الدولي بخلاف قوات الاحتلال الأرميني لافتا خاصة إلى أن أرمينيا تستغل مدنيين خلال العمليات العسكرية كدراع بشرية مفيدا أن ثمة معلومات مدققة وصحيحة حول ذلك.

ثم رد مساعد الرئيس على أسئلة صحفيين ودعاهم لزيارة أذربيجان لمشاهدة التطورات بأعينهم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المتشكلة من 11 دولة والمترأسة عن جانب روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المندوبات المشاركات في رئاستها.

وهاجمت قوات الاحتلال الأرميني على مواقع الدفاع الأذربيجاني عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية في محافظة طاووس الأذربيجانية في يوليو عام 2020م باستخدام الأسلحة الثقيلة مستهدفة المناطق السكنية خاصة.

كما أقدمت على حملات واسعة النطاق على جميع طول خط المواجهة 27 سبتمبر 2020م مما أدى إلى اضطرار قوات الدفاع الأذربيجاني إلى تنفيذ حملات مضادة على العدو الغدر في اشتباكات ومعارك عنيفة اندلعت بين الطرفين. وحررت قوات الدفاع الأذربيجاني بضع قرى محتلة على طول خط الجبهة وما برحت الحرب الوطنية العظمى دائرة على طول جميع خط التماس.