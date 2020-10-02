  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: تكبد الجيش الأرميني خسائر بشرية ومادية كبيرة (فيديو)

    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٢]

    باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يواصل الجيش الاذربيجاني عمليات الهجوم المضاد من اجل تحرير أراضي أذربيجان من وطأة الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأرميني تكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة، بعد هجوم مضاد شنّه جيش أذربيجان رداً على اعتداءات قامت بها وحدات القوات المسلحة لأرمينيا.

    نتيجة الضربات الدقيقة للجيش الأذربيجاني تم تدمير معدات قتالية أخرى تابعة للقوات المسلحة الأرمنية في اتجاهات مختلفة من خط الجبهة.

    تقدم الوزارة مقطع فيديو عن تدمير معدات قتالية للعدو.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16016387653602855969.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: تكبد الجيش الأرميني خسائر بشرية ومادية كبيرة (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
    الجيش الأرميني يواصل قصفه الكثيف على مدينة تارتار وبلدة شيخ آرخ وقرية سوغانفيرديلار في بردعه
    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
    رئيس أرمينيا يعترف بمشاركة الأرمن من البلدان المختلفة في القتال في قراباغ الجبلية
    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
    العقيد واقف دركاهلي: أرمينيا ترسل النساء إلى القتال
    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]
    مساعد الرئيس: أرمينيا تستهدف بالصواريخ المناطق السكنية في أذربيجان من أراضيها هي خارقة اتفاقية جنيف
    وزارة الدفاع: تكبد الجيش الأرميني خسائر بشرية ومادية كبيرة (فيديو)