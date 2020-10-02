وزارة الدفاع: تكبد الجيش الأرميني خسائر بشرية ومادية كبيرة (فيديو)

باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

يواصل الجيش الاذربيجاني عمليات الهجوم المضاد من اجل تحرير أراضي أذربيجان من وطأة الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأرميني تكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة، بعد هجوم مضاد شنّه جيش أذربيجان رداً على اعتداءات قامت بها وحدات القوات المسلحة لأرمينيا.

نتيجة الضربات الدقيقة للجيش الأذربيجاني تم تدمير معدات قتالية أخرى تابعة للقوات المسلحة الأرمنية في اتجاهات مختلفة من خط الجبهة.

تقدم الوزارة مقطع فيديو عن تدمير معدات قتالية للعدو.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16016387653602855969.mp4