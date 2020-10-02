العقيد واقف دركاهلي: أرمينيا ترسل النساء إلى القتال

باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وفقا للمعلومات الواردة، تواجه أرمينيا التي تكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة نتيجة القتال العنيف نقصا خطيرا في الأفراد. يسود الإحباط بين صفوف جنود الجيش الأرميني نتيجة العملية القتالية الواسعة النطاق للجيش الأذربيجاني. ويرفض العديد من الجنود القتال بشكل عام.

أفادت وكالة اذرتاج عن العقيد واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع قوله ان زيادة الخسائر يوما بعد يوم ونقص قوات الاحتياط أجبر وزارة الدفاع الأرمينية على مناشدة نساء البلاد. وقد تم تشكيل كتيبة عسكرية نسائية تابعة لوزارة الدفاع الأرمينية.