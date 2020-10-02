باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بحديث صحفي لقناة "الجزيرة" القطرية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "الجزيرة"

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده