الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "الجزيرة"
AzerTAg.az
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٦]
باكو، 2 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بحديث صحفي لقناة "الجزيرة" القطرية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٠٧]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٠٥]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٤٧]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٢]
٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٥٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥٩]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٨]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٥]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٤]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٤١]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٤:١٠]
٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٥٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك