رئيس أرمينيا يعترف بمشاركة الأرمن من البلدان المختلفة في القتال في قراباغ الجبلية
AzerTAg.az
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج
اعترف رئيس أرمينيا آرمين ساركسيان في حديثه مع مراسل قناة "الجزيرة" بمشاركة الأرمن من البلدان المختلفة في العمليات القتالية في قراباغ الجبلية.
كما أفادت وكالة أذرتاج، قال ساركسيان: "انهم من الأصول الارمينية وليس بأمر سيء في مشاركتهم في القتال في قراباغ الجبلية رغم حيازتهم جنسية البلدان المختلفة. نقبل مشاركة الأرمن من البلدان المختلفة في العمليات القتالية."
كما ذكر رئيس أرمينيا ان هؤلاء الأرمن قد يكونون من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وأوكرانيا وروسيا.
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