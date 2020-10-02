  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس أرمينيا يعترف بمشاركة الأرمن من البلدان المختلفة في القتال في قراباغ الجبلية

    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:١٠]

    باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

    اعترف رئيس أرمينيا آرمين ساركسيان في حديثه مع مراسل قناة "الجزيرة" بمشاركة الأرمن من البلدان المختلفة في العمليات القتالية في قراباغ الجبلية.

    كما أفادت وكالة أذرتاج، قال ساركسيان: "انهم من الأصول الارمينية وليس بأمر سيء في مشاركتهم في القتال في قراباغ الجبلية رغم حيازتهم جنسية البلدان المختلفة. نقبل مشاركة الأرمن من البلدان المختلفة في العمليات القتالية."

    كما ذكر رئيس أرمينيا ان هؤلاء الأرمن قد يكونون من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وأوكرانيا وروسيا.

    AZERTAG.AZ :رئيس أرمينيا يعترف بمشاركة الأرمن من البلدان المختلفة في القتال في قراباغ الجبلية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
    الجيش الأرميني يواصل قصفه الكثيف على مدينة تارتار وبلدة شيخ آرخ وقرية سوغانفيرديلار في بردعه
    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
    العقيد واقف دركاهلي: أرمينيا ترسل النساء إلى القتال
    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]
    مساعد الرئيس: أرمينيا تستهدف بالصواريخ المناطق السكنية في أذربيجان من أراضيها هي خارقة اتفاقية جنيف
    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٣٦]
    مساعد الرئيس: رئيس الوزراء الأرميني مشغول ببث الكذب والرياء وخداع شعبه عند كل فرصة
    رئيس أرمينيا يعترف بمشاركة الأرمن من البلدان المختلفة في القتال في قراباغ الجبلية