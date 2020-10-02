الجيش الأرميني يواصل قصفه الكثيف على مدينة تارتار وبلدة شيخ آرخ وقرية سوغانفيرديلار في بردعه
AzerTAg.az
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج
يواصل الجيش الأرميني قصفه الكثيف على مدينة تارتار وبلدة شيخ آرخ وقرية سوغانفيرديلار في بردعه، حسبما أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.
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