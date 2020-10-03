وزارة الدفاع: إفشال النشاط القتالي الليلي للعدو في الاتجاهات المختلفة لخط الجبهة
AzerTAg.az
٠٣.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢١]
باكو، 3 اكتوبر، أذرتاج
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني أفشل النشاط القتالي للعدو في الليلة في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة وأنزل عليه ضربات ساحقة. تستمر المعارك الشديدة على طول خط الجبهة.
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