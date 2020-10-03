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    سياسة


    وزارة الدفاع: المناطق السكنية تتعرض للقصف المدفعي الارميني

    ٠٣.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢١]

    باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

    خلال ليلة 3 اكتوبر تعرضت مدينة تارتار وقرى سهل آباد وقازيان وقابانلي وقايناق واسكيبارا وحوسنلي للمحافظة، وقرى آياق قروند وامام قولوبايلي وقاراداغلي وتازاكند لمحافظة اغدام، وقرى موغانلي وقيام الدينلي ورنجبرلار لمحافظة اغجابادي وقريى تاب قاراقويونلو لمحافظة جورانبوي للقصف المدفعي من قبل الجيش الارميني.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الارميني يواصل حاليا قصفه المدفعي على قرى قوزانلي وعلي بايلي وآياق قروند لمحافظة اغدام.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: المناطق السكنية تتعرض للقصف المدفعي الارميني
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    وزارة الدفاع: المناطق السكنية تتعرض للقصف المدفعي الارميني