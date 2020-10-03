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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني والنائبة الاولى للرئيس يتبرعان بمبلغ راتب شهري لهما الى صندوق الدعم للقوات المسلحة

    ٠٣.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٢٤]

    باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

    تبرع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والنائبة الاولى للرئيس مهريان علييفا بمبلغ راتب شهري لهما الى صندوق دعم القوات المسلحة الاذربيجانية.

    افادت وكالة أذرتاج ان صندوق دعم القوات المسلحة الاذربيجانية انشئ بمرسوم رئاسي صادر بتاريخ 17 اغسطس عام 2002. يهدف الصندوق الى توجيه التبرعات المجموعة الى تطوير القوات المسلحة الاذربيجانية وتعزيز قاعدتها المادية والفنية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني والنائبة الاولى للرئيس يتبرعان بمبلغ راتب شهري لهما الى صندوق الدعم للقوات المسلحة
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