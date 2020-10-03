الرئيس إلهام علييف: ارمينيا لا تريد السلام، بل تريد استمرار احتلال اراضينا

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

لا تريد أرمينيا السلام، بل تريد إبقاء اراضينا تحت وطأة احتلالها دائما. لا تريد تغيير الوضع الراهن وهذا هو سبب استمرار النزاع استمرار طويلا. ولو عرضت ارمينيا إرادة والتزمت بالقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية الرئيسية فقد يجد النزاع حلها قبل ذلك بسنين طويلة.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في مقابلة اجرتها معه قناة الجزيرة.

اضاف الرئيس: "عندما احتلت ارمينيا عام 1993 جزءا من اراضينا اتخذ مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة 4 قرارات تطالبهم بسحب قواتها من اراضينا فورا وبالكامل ودون اي شرط مسبق. لكن هذه القرارات تبقى حبرا على ورق. منذ 28 عاما وتتوسط مجموعة منسك في ايجاد حل لهذا النزاع، لكن لا توجد اية نتيجة. كما قلت، ان السبب الرئيسي لهذا هو موقف ارمينيا. اما السبب الثاني فهو عدم إصرار الوسطاء على بدء تنفيذ قرارات مجلس الامن الاممي وعدم ممارسة الضغة على ارمينيا."