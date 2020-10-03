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    الامن القومي في جورجيا: لا صحة لمعلومات زاعمة بعبور منظمات مسلحة في سوريا عبر اراضينا الى أذربيجان

    ٠٣.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٥‎]

    تبيليسي، 3 أكتوبر، أذرتاج

    قال غريغول ليلؤاشفيلي إن معلومات زاعمة بعبور منظمات مسلحة مشاركة في عمليات حربية في سورية من تركيا عن طريق اراضي جورجيا الى أذربيجان كاذبة وتستهدف مزيدا من توتير الاوضاع في المنطقة.

    أفادت أذرتاج عن ليلؤاشفيلي رئيس جهاز الامن القومي في جورجيا قوله إن مثل هذه البيانات التي تستهدف انزال ضربة على نفوذ جورجيا الدولي وعلاقاتها مع البلاد الصديقة لا تمت بصلة الى الحقيقة نهائيا مضيفا أن الامن القومي يواصل اتصالا فاعلا مع الهيئات ذات الصلة في أذربيجان وارمينيا.

    واكد على أن جميع القرارات الخاصة بالمسائل الامنية ستتخذ بالاخذ بعين الاعتبار الاوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات الحالية وتتخذ جورجيا تدابير موافقة مع القانون والتشريع ضد اية فعالية يمكن أن تهدد امن دولة جورجيا والاستقرار في المنطقة عامة.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :الامن القومي في جورجيا: لا صحة لمعلومات زاعمة بعبور منظمات مسلحة في سوريا عبر اراضينا الى أذربيجان
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