وزارة الدفاع: ضبط أسلحة وذخائر أرمينية متروكة في ساحة القتال (صور)
AzerTAg.az
٠٥.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٧]
باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية ضبطت عدد كبير من الأسلحة والذخائر ومركبات السيارات والمعدات القتالية المختلفة التي تركها الجيش الأرميني في ساحة القتال.
يذكر ان الجيش الأذربيجاني المجيد حرر في 4 أكتوبر مدينة جبرائيل وتسع قرى في محافظة جبرائيل من المحتلين.
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