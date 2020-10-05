الرئيس إلهام علييف: وحدة أراضي أذربيجان لتستعاد ونحن على الحق

باكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف اننا نقاتل على ارضنا نحن ونخوض نضالا وطنيا. ووحدة أراضينا لتستعاد ونحن على الحق. وجنودنا جنود الإنقاذ لانهم يحررون ارضهم القديمة مسقط رؤوس آبائهم واجدادهم من الغزاة والمحتلين الإرهابيين الانفصاليين.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف القائد الأعلى العام قوله في نداء وجهه إلى الشعب الأذربيجاني إن سكان جبرائيل اليوم سعداء طبعا كما جميع الشعب الأذربيجاني. وحررت منطقتنا السكنية القديمة الامس قصبتنا صوقوفوشان من الاحتلال الأرميني. وكان جميع الشعب الأذربيجاني يحتفل بهذا الحدث التاريخي ويتبادلون بالتهاني وما كانوا مسيطرين على دموعهم من الفرح والسعادة وهذه دموع الفرح. وكان الشعب الأذربيجاني دمع دموعه في أوائل التسعينات أيضا ولكنها كانت دموع الهزيمة وكانت دموع الكارثة.

وذكر الرئيس الأذربيجاني انني اود أن اذكر أسماء المناطق السكنية المحررة اليوم للشعب الأذربيجاني وقد حرر جيش أذربيجان المجد هذه المناطق السكنية من الاحتلال الأرميني الإرهابي الانفصالي: مدينة جبرائيل وقرية كارخولو وقرية شكر بايلي وقرية يوخاري ماراليان وقرية تشاراكان وقرية طاشكسان وقرية هوروفلو وقرية ديجال وقرية محمودلو وقرية جعفر أباد. يا أيها سكان هذه القرى اناشدكم وهذا هو انهاء انتظاركم اجمعين وليعلم جميع لاجئينا ومشردينا علما بحتا أننا لنعيدنهم أيضا إلى ارضي ابائهم واجدادهم. وبالقوة!".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المتشكلة من 11 دولة والمترأسة عن جانب روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المندوبات المشاركات في رئاستها.

وهاجمت قوات الاحتلال الأرميني على مواقع الدفاع الأذربيجاني عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية في محافظة طاووس الأذربيجانية في يوليو عام 2020م باستخدام الأسلحة الثقيلة مستهدفة المناطق السكنية خاصة.

كما أقدمت على حملات واسعة النطاق على جميع طول خط المواجهة 27 سبتمبر 2020م مما أدى إلى اضطرار قوات الدفاع الأذربيجاني إلى تنفيذ حملات مضادة على قوات الاحتلال الارميني الإرهابي في اشتباكات ومعارك عنيفة اندلعت بين الطرفين. وحررت قوات الدفاع الأذربيجاني بضع قرى محتلة على طول خط الجبهة وما برحت الحرب الوطنية العظمى دائرة على طول جميع خط التماس.

وابتداء من 2 اكتوبر اقدمت ارمينيا على قصف اراضي أذربيجان خاصة المناطق السكنية البعيدة عن خط المواجهة بالصواريخ والمدفعية والقنابل العنقودية.

وما برحت عملية الحملة المضادة المسماة بالحرب الوطنية العظمى لتحرير جميع الاراضي المحتلة الاذربيجانية ضد قوات الاحتلال الارميني الإرهابي مستمرة ليل نهار بنجاح.

وحررت مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني الإرهابي في 4 أكتوبر عام 2020م.