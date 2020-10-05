الرئيس إلهام علييف: هل نتحادث مع الجزارين الأرمن المنزلين ضربة على تاريخ شعب أذربيجان؟ وانظروا أين ينظم الان حفل تنصيب؟ لا بل ينظم حفل التأبين! والآن هرب هروب الفئران ليختبئ. ليخرج من جحره!"

باكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن محاولات تغيير صيغة المحادثات وكلمات أخرى مفادها أن أذربيجان يجب أن تتحادث مع نظام الكيان العسكري المصطنع" مضادة تماما مع عملية المحادثات. وهل حصل على رد بالمثل؟ وقد قلت مرارا وتكرارا للبلاد المندوبة المشاركة في رئاسة مجموعة منسك والسفراء المشاركين في رئاستها وسائر المنظمات الدولية ومندوبي الاتحاد الأوروبي أن تضغطوا على أرمينيا وتفرضوا عقوبات عليها وأثروا عليها. ولا يجوز هكذا. وفي حال عدم تأثير قوي ستزداد أرمينيا طغيانا وبغيا وتقدما بادعاءات جديدة. ولم ينصتوا لي.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف القائد الأعلى العام قوله في نداء وجهه إلى الشعب الأذربيجاني "إنني كنت اريد أن هذه القضية تحل سلميا ولم يصغوا لي. وهل كانوا يظنون أن الشعب الأذربيجاني وأنا رئيس أذربيجان نقبل هذه الأوضاع؟ وهل كانوا يعتبرون أن مدينتنا المقدسة شوشا ستظل تحت وطأة الاحتلال الأرميني وأنا اقبل ذلك؟ وهل نتحادث مع الجزارين الأرمن المنزلين ضربة على تاريخ الشعب الأذربيجاني؟ وقد أهين الشعب الأذربيجاني بتنظيم ما يسمى بحفل تنصيب لرئيس نظام الكيان المزعوم فش شوشا. وانظروا أين ينظم الان حفل تنصيب؟ لا بل ينظم حفل التأبين! والآن هرب هروب الفئران ليختبئ. ليخرج من جحره!"

هذا وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المتشكلة من 11 دولة والمترأسة عن جانب روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المندوبات المشاركات في رئاستها.

وهاجمت قوات الاحتلال الأرميني على مواقع الدفاع الأذربيجاني عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية في محافظة طاووس الأذربيجانية في يوليو عام 2020م باستخدام الأسلحة الثقيلة مستهدفة المناطق السكنية خاصة.

كما أقدمت على حملات واسعة النطاق على جميع طول خط المواجهة 27 سبتمبر 2020م مما أدى إلى اضطرار قوات الدفاع الأذربيجاني إلى تنفيذ حملات مضادة على قوات الاحتلال الارميني الإرهابي في اشتباكات ومعارك عنيفة اندلعت بين الطرفين. وحررت قوات الدفاع الأذربيجاني بضع قرى محتلة على طول خط الجبهة وما برحت الحرب الوطنية العظمى دائرة على طول جميع خط التماس.

وابتداء من 2 اكتوبر اقدمت ارمينيا على قصف اراضي أذربيجان خاصة المناطق السكنية البعيدة عن خط المواجهة بالصواريخ والمدفعية والقنابل العنقودية.

وما برحت عملية الحملة المضادة المسماة بالحرب الوطنية العظمى لتحرير جميع الاراضي المحتلة الاذربيجانية ضد قوات الاحتلال الارميني الإرهابي مستمرة ليل نهار بنجاح.

وحررت مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني الإرهابي في 4 أكتوبر عام 2020م.