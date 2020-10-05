حقائق قصف أرمينيا لمدن أذربيجان تقدم إلى المنظمات الدولية

باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سيتم تقديم الحقائق المتعلقة بالقصف الصاروخي والمدفعي على المدن والمناطق السكنية الأذربيجانية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا إلى المنظمات الدولية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها ليلى عبداللاييفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي منعقد اليوم في 5 أكتوبر.

أشارت ليلى عبداللاييفا إلى أنه وفقًا للحقائق والمعلومات الدقيقة الموجودة لدى الجانب الأذربيجاني، تعرضت مدينتي كنجه ومينكجيوير ومحافظتي آبشيرون وخيزي في أذربيجان لقصف صاروخي ومدفعي من مدن جوروس وسيسيان وفاردينيس وجيرموك وبيرد الموجودة في أرمينيا.

وقالت ليلى عبداللاييفا: "الحقائق الموجودة لدينا وخاصة بمشاركة خبراء محليين ودوليين وصحفيين أجانب في مكان الحادث ستعرضها أذربيجان على المنظمات الدولية ذات الصلة".