الخارجية: أرمينيا تستهدف بالصواريخ المناطق السكنية في أذربيجان من أراضيها منتهكة لاتفاقية جنيف

باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

استهدفت أرمينيا بشكل متعمد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في أذربيجان، ذلك انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي ومن جملتها اتفاقيات جنيف عام 1949.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها ليلى عبداللهيفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي اليوم في 5 أكتوبر.

قالت ليلى عبداللهيفا إنه نتيجة للقصف الصاروخي والمدفعي على المدن والمناطق السكنية الأذربيجانية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا وصل عدد الضحايا بين المدنيين الى 24 قتيلا و121 جريح وتضررت أكثر من 300 بيت و56 منشأة مدنية. أما أرمينيا فتدعي كما كانت في السابق أنها لم تستهدف المواطنين المدنيين المسالمين والمنشآت في أذربيجان.