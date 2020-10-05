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    أذربيجان: تسجيل 97 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و91 حالة شفاء ووفاة شخصين

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٦]

    باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أصيب 97 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 91 شخصا من هذا المرض وتوفي شخصين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 40 ألفا و788 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 38 الفا و587 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 598 مريض ويستمر علاج 1603 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و140 ألف و194 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 97 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و91 حالة شفاء ووفاة شخصين
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