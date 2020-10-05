الخارجية: القيادة السياسية العسكرية لأرمينيا تتحمل كامل المسئولية عن عواقب الهجمات المعاكسة للجيش الاذربيجاني

باكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

تخوض القوات المسلحة الأذربيجانية اليوم في أراضيها ذات السيادة النضال العسكري القانوني من اجل إعادة وحدة أراضيها في إطار حدودها المتعارف عليها دوليا وفي إطار قواعد القانون الدولي ومبادئه، ذلك للدفاع عن السكان المدنيين. على هذا الخصوص، نطالب أرمينيا بالالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئه وسحب قواتها المعتدية من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة بالكامل وفورا ودون شرط مسبق بناء على متطلبات القرارات الصادرة عن مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبداللايفا في مؤتمر صحفي في 5 أكتوبر.

أشارت الى ان القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا تتحمل كامل المسؤولية عن عواقب الهجمات المعاكسة التي ستشنها القوات المسلحة الأذربيجانية ردا على العدوان الأرميني.