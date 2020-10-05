ليلا عبدلاييفا: أرمينيا تستخدم القوى الأجنبية الإرهابية والمرتزقة ضد أذربيجان على نطاق واسع- فيديو

باكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

تُستخدم القوى الأجنبية الإرهابية والمرتزقة من جانب أرمينيا ضد أذربيجان على نطاق واسع في إطار الأحداث الأخيرة. نصادف في المصادر المفتوحة الوقائع والمعلومات عن قدوم الأشخاص من الأصول الأرمينية من منطقة الشرق الأوسط ولاسيما من سورية ولبنان وروسيا وجورجيا واليونان والإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان إلى الأراضي المحتلة أو توجههم إلى هذه المناطق.

تفيد أذرتاج أن الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية ليلا عبدلاييفا صرحت بهذا في المؤتمر الصحفي المنعقد يوم 5 أكتوبر.

وأكدت أن القيادة السياسية الأرمينية تواصل سياسة التوطين الإجباري في الأراضي الأذربيجانية المحتلة وقالت: "إن أرمينيا تواصل أنشطتها غير الشرعية بصورة علنية فيما يخص بتوطين الأشخاص الأرمن الأصل من لبنان عقب الانفجار الواقع في هذا البلد قبل مدة، في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

وتستهدف أرمينيا التي أدخلت التعديلات في القانون عن الدفاع فيما بعد تشكيل الوحدات العسكرية التطوعية ودمج هؤلاء الأشخاص في هذه القوات العسكرية للاستفادة منهم في المعارك الجارية ضد أذربيجان.

نشاهد في الأزمنة الأخيرة أن حكومة أرمينيا تقوم بأنشطة واسعة النطاق وبصورة علنية عبر منظمات الشتات العاملة في الخارج لحشد الأرمن المقيمين في الخارج ونقلهم إلى أرمينيا وكذلك تمويل هذه العمليات ودعمها وجمع الإعانات لهذه الغرض".