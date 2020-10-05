دائرة الأمن الإلكتروني: تقوم أرمينيا باستفزاز جديد من خلال "بيريسكوب"

باكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

سجلت دائرة الأمن الإلكتروني لوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية استفزازاً آخر من جانب أرمينيا.

وأخبرت الدائرة أذرتاج أن الجانب الأرمني يبث على الهواء مباشرة عبر بيريسكوب (Periscope) مما يدل على نسخة مزورة من خريطة أذربيجان ويدعي أن مناطق مختلفة في العديد من المدن الأذربيجانية هي أراضي أرمينية.

تفيد دائرة الأمن الإلكتروني لوزارة النقل والاتصالات والتقنيات العالية أن هذه المعلومات لا تعكس الحقيقة ولم تجرى أي تغيرات على الخرائط الحالية.

يُطلب من مواطنينا عدم الثقة بهذه المعلومات، في حالة وقوع أي حادث إلكتروني أو الحاجة إلى دعم منهجي تقدم بطلب إلى خدمة الأمن الإلكتروني عبر موقع الويب "www.cert.az" أو عن طريق البريد الإلكتروني "[email protected]" لوزارة النقل والاتصالات والتقنيات العالية.