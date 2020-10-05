حصيلة ضحايا القصف المدفعي الأرميني من المدنيين 25 قتيلا و127 جريح
AzerTAg.az
٠٥.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
باكو، 5 أكتوبر، أذرتاج
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النيابة العامة أنه نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي على المدن والمناطق السكنية الأذربيجانية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا وصل عدد الضحايا بين المدنيين الى 25 قتيلا و الى 127 جريح. الى جانب ذلك، تضررت 316 بيت و56 منشأة مدنية نتيجة هذا القصف الصاروخي والمدفعي المتواصل من قبل أرمينيا.
يجب الذكر ان الجيش الأرميني المنهزم بضربات قاسية من الجيش الاذربيجاني يستهدف المواطنين المدنيين المسالمين لاذربيجان وينزل الضربات الصاروخية والمدفعية على المناطق المكتظة بالسكان والمدن في أذربيجان انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف عام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية والقرارات والمقررات الصادرة عن مجلس الامن الاممي.
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