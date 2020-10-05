  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    قناة "روسيا-1" التلفزيونية تبث لقطات تعكس محاولات باشينيان للاتصال الهاتفي مع الكرملين - فيديو

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]

    موسكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

    بثت قناة "روسيا –1" التلفزيونية لقطات تعكس محاولات رئيسة الوزراء الأرمنية نيكول باشنيان للاتصال الهاتفي مع الكرملين خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة الروسية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن برنامج "موسكو والكرملين وبوتين" يظهر أنه خلال سير الاجتماع بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، اتصل به نيكول باشنيان مراراً وتكراراً. أوضح فلاديمير سافليوف خلف الكواليس أن قادة الدول الأخرى يتصلون باستمرار بفلاديمير بوتين بخصوص حل نزاع قره باغ الجبلية. وتعرض اللقطات أن فلاديمير بوتين لا يرد على الاتصالات.

    يفيد المراسل نقلاً عن المكتب الصحفي للرئيس أنه في ذلك الحين كان نيكول باشينيان يدق التلفون. ثم اتصل الرئيس الفرنسي ماكرون مرتين. وبعد ذلك، بعث مساعد الرئيس الروسي رسالة إليه. لن يرد فلاديمير بوتين على اتصالات باشينيان حتى نهاية الاجتماع. https://video.azertag.az/site/video/103479

    فريدة عبد اللاييفا

    المراسل الخاصة لوكالة أذرتاج

    موسكو

    AZERTAG.AZ :قناة "روسيا-1" التلفزيونية تبث لقطات تعكس محاولات باشينيان للاتصال الهاتفي مع الكرملين - فيديو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٥‎]
    الدفاع الجوي يسقط صواريخ ارمينية استهدفت خط أنابيب النفط باكو-تبيليسي-جيهان
    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
    وزير الخارجية التركي: أرمينيا تقوم بتوطين الأرمن من دول الشرق الأوسط في الأراضي الأذربيجانية المحتلة
    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٨]
    إيران: نحترم بوحدة أراضي أذربيجان
    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٧]
    علي أكبر ولايتي: يجب إعادة قاراباغ الجبلية إلى أذربيجان
    قناة "روسيا-1" التلفزيونية تبث لقطات تعكس محاولات باشينيان للاتصال الهاتفي مع الكرملين - فيديو