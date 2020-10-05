قناة "روسيا-1" التلفزيونية تبث لقطات تعكس محاولات باشينيان للاتصال الهاتفي مع الكرملين - فيديو

موسكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

بثت قناة "روسيا –1" التلفزيونية لقطات تعكس محاولات رئيسة الوزراء الأرمنية نيكول باشنيان للاتصال الهاتفي مع الكرملين خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة الروسية.

أفادت وكالة أذرتاج أن برنامج "موسكو والكرملين وبوتين" يظهر أنه خلال سير الاجتماع بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، اتصل به نيكول باشنيان مراراً وتكراراً. أوضح فلاديمير سافليوف خلف الكواليس أن قادة الدول الأخرى يتصلون باستمرار بفلاديمير بوتين بخصوص حل نزاع قره باغ الجبلية. وتعرض اللقطات أن فلاديمير بوتين لا يرد على الاتصالات.

يفيد المراسل نقلاً عن المكتب الصحفي للرئيس أنه في ذلك الحين كان نيكول باشينيان يدق التلفون. ثم اتصل الرئيس الفرنسي ماكرون مرتين. وبعد ذلك، بعث مساعد الرئيس الروسي رسالة إليه. لن يرد فلاديمير بوتين على اتصالات باشينيان حتى نهاية الاجتماع. https://video.azertag.az/site/video/103479

فريدة عبد اللاييفا

المراسل الخاصة لوكالة أذرتاج

موسكو