الرئيس إلهام علييف: لماذا نقف ونعطي زمنا؟ ليجمعوا قوة جديدة لحملة أخرى علينا؟

باكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن الشرط الأخير يتضمن الطلب بتقديم جدول زمني يعلن أوقات سحب قوات الاحتلال الأرميني الإرهابي الانفصالي من جميع الأراضي المحتلة وفي هذه الحالة نستعيد طبعا نظام وقف إطلاق النار والحال انه من الصعب جدا الإقدام على ذلك نظرا لسير القتالات والمعارك العنيفة. لأننا اذا وقفنا فإنهم غير واقفين ولكنه على كل حال من الممكن العمل على ذلك. وذلك بدلا من أن فقوا واعطوهم زمنا. لماذا نعطي زمنا؟ ليجمعوا قوة جديدة لحملة أخرى علينا؟ وهل يعدوننا ساذجين للغاية؟ وأن أعطوا زمنا ليأتوا إلى المحادثات. وقد قلت ما هو ضروري والسلام.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف القائد الأعلى العام قوله في نداء وجهه إلى الشعب الأذربيجاني إن "تحرير جبرائيل من الاحتلال يجب أن يكون درسا على أرمينيا وجميع حماتها. وقد قلت قبل الاحداث. وقد ارتكبوا استفزازا ولقنا درسا ولم يكف. وارتكبوا استفزازا هنا فلقنا درسا وما كفى. وأخيرا ارتكب استفزازا هذه المرة ولقنا درسا وكفى الآن."

وأضاف الرئيس علييف اننا نقف إلى جانب الحق والعدالة. ونعيش أشرف أونة التاريخ الآن. شعب أذربيجان شعب قديم. وكان عدد كثير من الآونة الشريفة في تاريخنا وانتصارات عظيمة. واحداث اليوم تحتل مكانة خاصة في صفوفها. ونعيد العدالة ونعيد وحدة أراضينا ونحقق آمال الشعب الأذربيجاني وسنحقق لاحقا أيضا. ونحن على حق وسننتصر! قراباغ لنا! قراباغ أذربيجان!"

هذا وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المتشكلة من 11 دولة والمترأسة عن جانب روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المندوبات المشاركات في رئاستها.

وهاجمت قوات الاحتلال الأرميني على مواقع الدفاع الأذربيجاني عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية في محافظة طاووس الأذربيجانية في يوليو عام 2020م باستخدام الأسلحة الثقيلة مستهدفة المناطق السكنية خاصة.

كما أقدمت على حملات واسعة النطاق على جميع طول خط المواجهة 27 سبتمبر 2020م مما أدى إلى اضطرار قوات الدفاع الأذربيجاني إلى تنفيذ حملات مضادة على قوات الاحتلال الارميني الإرهابي في اشتباكات ومعارك عنيفة اندلعت بين الطرفين. وحررت قوات الدفاع الأذربيجاني بضع قرى محتلة على طول خط الجبهة وما برحت الحرب الوطنية العظمى دائرة على طول جميع خط التماس.

وابتداء من 2 اكتوبر اقدمت ارمينيا على قصف اراضي أذربيجان خاصة المناطق السكنية البعيدة عن خط المواجهة بالصواريخ والمدفعية والقنابل العنقودية.

وما برحت عملية الحملة المضادة المسماة بالحرب الوطنية العظمى لتحرير جميع الاراضي المحتلة الاذربيجانية ضد قوات الاحتلال الارميني الإرهابي مستمرة ليل نهار بنجاح.

وحررت مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني الإرهابي في 4 أكتوبر عام 2020م.