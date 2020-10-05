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    الرئيس الأذربيجاني يعلن شروط وقف إطلاق النار في مقابلة أجرتها معه قناة "تي اير تي خبر" التلفزيونية

    ٠٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٠]

    باكو، 5 أكتوبر، أذرتاج

    أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مقابلة مع قناة "تي اير تي خبر" التلفزيونية شروطا لوقف إطلاق النار.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان قال ان الشرط الرئيسي لوقف إطلاق النار هو الضمان مشيرا الى "ان رئيس الوزراء الأرميني كان قد قال في أراضينا قبل هذا بسنة ان "قراباغ هي أرمينيا". عليه ان يعتذر من الشعب الاذربيجاني. ثانيا: يجب عليه ان يقول ان قراباغ ليست أرمينيا. ثالثا: يجب عليه ان تحترم وحدة أراضي أذربيجان. رابعا، عليه ان يعلن الجدول الزمني الدقيق من أي يوم ومن أي منطقة تنسحب قواتها المسلحة.

    وينبغي ان يصادق الرؤساء المشاركون على هذه الشروط. في تلك الحالة، سيتم وقف إطلاق النار وسيجد هذا النزاع حله عن طريق المحادثات. سيعود الشعب الاذربيجاني الى أراضيه الاصلية. لكننا نحتاج الى وقت دقيق لكل هذا. لأننا انتظرنا لمدة 30 عاما. لا تحقق الوعود والتعهدات خلال 30 عاما. لا يصبر الشعب الاذربيجاني على هذا. ولا تصبر دولة أذربيجان على هذا. نريد وقتا دقيقا وتاريخا دقيقا واسم منطقة دقيقة سينسحب العدو منها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يعلن شروط وقف إطلاق النار في مقابلة أجرتها معه قناة "تي اير تي خبر" التلفزيونية
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