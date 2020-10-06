باكو، 6 اكتوبر، أذرتاج تم تدمير مستودع الاسلحة والذخائر للجيش الارميني، الواقع في منطقة بالليجا، حسبما افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.

AZERTAG.AZ : الجيش الأذربيجاني يدمر مستودع الاسلحة والذخائر للجيش الارميني في بالليجا

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