وزارة الدفاع: تدمير منظومتي "غراد" للصواريخ ومدافع الجيش الارميني
AzerTAg.az
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٥٠]
باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج
تم تدمير منظومتي "غراد" للصواريخ الموجودين في مواقع النيران لفوج المدفعية الـ41 للجيش الارميني خلال المعارك في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة خلال اليوم.
علاوة على ذلك، تم تدمير مدافع "دي – 20" وطواقمها الموجودة في مواقع النيران لفوج المدفعية الـ42.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٥]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٥]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:١١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٤]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٢]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٢]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥٩]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٨]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٥]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٠]
٠٥.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٦]
٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٤]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٢١]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٥٠]
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٠١:٢٠]
٠٥.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك