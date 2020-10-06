وزارة الدفاع: تدمير منظومتي "غراد" للصواريخ ومدافع الجيش الارميني

باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج

تم تدمير منظومتي "غراد" للصواريخ الموجودين في مواقع النيران لفوج المدفعية الـ41 للجيش الارميني خلال المعارك في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة خلال اليوم.

علاوة على ذلك، تم تدمير مدافع "دي – 20" وطواقمها الموجودة في مواقع النيران لفوج المدفعية الـ42.