انقرة، 6 أكتوبر، أذرتاج يقوم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو بزيارة أذربيجان اليوم. ستناقش في اللقاءات العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع نتيجة العدوان العسكري لارمينيا على أذربيجان وغيرها من القضايا.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية التركي يزور أذربيجان

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