باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم بحديث صحفي للقناة الأولى الروسية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي للقناة الأولى الروسية

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