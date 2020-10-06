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    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي للقناة الأولى الروسية

    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:١١]

    باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم بحديث صحفي للقناة الأولى الروسية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي للقناة الأولى الروسية
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