البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أكتوبر.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 6 أكتوبر اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0221
أورو EUR 1 2.004
دولار أسترالي AUD 1 1.2223
روبل بلاروس BYN 1 0.6475
ريال برازيلي BRL 1 0.3048
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1029
كرون دنماركي DKK 1 0.2694
لاري جورجي GEL 1 0.53
روبي هندي INR 1 0.0232
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194
دولار كندا CAD 1 1.2824
دينار الكويت KWD 1 5.5537
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097
بيسو المكسيك MXN 1 0.0795
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.1009
كرون النرويج NOK 1 0.1848
زلوتي بولندا PLN 1 0.4459
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213
روبل روسي RUB 1 0.0218
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4002
دولار سنغافورة SGD 1 1.2511
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646
دولار تايوان TWD 1 0.0592
ليرة تركيا TRY 1 0.2195
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0598
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1301
كرون التشيك CZK 1 0.074
يوان الصين CNY 1 0.2503
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2081
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4991
كرون السويد SEK 1 0.1912
فرنك سويسرا CHF 1 1.858
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1464
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.6095
بيسو تشيلي CLP 100 0.2131
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115
ريال إيران IRR 100 0.004
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