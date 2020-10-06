باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أكتوبر. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 6 أكتوبر اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0221 أورو EUR 1 2.004 دولار أسترالي AUD 1 1.2223 روبل بلاروس BYN 1 0.6475 ريال برازيلي BRL 1 0.3048 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1029 كرون دنماركي DKK 1 0.2694 لاري جورجي GEL 1 0.53 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2824 دينار الكويت KWD 1 5.5537 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097 بيسو المكسيك MXN 1 0.0795 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.1009 كرون النرويج NOK 1 0.1848 زلوتي بولندا PLN 1 0.4459 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213 روبل روسي RUB 1 0.0218 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4002 دولار سنغافورة SGD 1 1.2511 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646 دولار تايوان TWD 1 0.0592 ليرة تركيا TRY 1 0.2195 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0598 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1301 كرون التشيك CZK 1 0.074 يوان الصين CNY 1 0.2503 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2081 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4991 كرون السويد SEK 1 0.1912 فرنك سويسرا CHF 1 1.858 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1464 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.6095 بيسو تشيلي CLP 100 0.2131 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده