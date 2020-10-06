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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٤]

    باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أكتوبر.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 6 أكتوبر اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0221

    أورو EUR 1 2.004

    دولار أسترالي AUD 1 1.2223

    روبل بلاروس BYN 1 0.6475

    ريال برازيلي BRL 1 0.3048

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1029

    كرون دنماركي DKK 1 0.2694

    لاري جورجي GEL 1 0.53

    روبي هندي INR 1 0.0232

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194

    دولار كندا CAD 1 1.2824

    دينار الكويت KWD 1 5.5537

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0795

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1009

    كرون النرويج NOK 1 0.1848

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4459

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213

    روبل روسي RUB 1 0.0218

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4002

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2511

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646

    دولار تايوان TWD 1 0.0592

    ليرة تركيا TRY 1 0.2195

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0598

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1301

    كرون التشيك CZK 1 0.074

    يوان الصين CNY 1 0.2503

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2081

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4991

    كرون السويد SEK 1 0.1912

    فرنك سويسرا CHF 1 1.858

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1464

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.6095

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2131

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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