وزارة الدفاع: ضبط أسلحة وذخائر أرمينية متروكة في ساحة القتال (فيديو)

باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ضبطت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية عدد كبير من الأسلحة والذخائر ومركبات السيارات والمعدات القتالية المختلفة التي تركها الجيش الأرميني في ساحة القتال، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن غنائم الجيش الاذربيجاني من الأسلحة والآليات العسكرية للجيش الأرميني.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16019708745849241646.mp4