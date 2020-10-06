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    أخبار من خط الجبهة


    الفاشيون الأرمن يواصل قصفه الكثيف على المناطق السكنية في محافظة أغدام (صور)

    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية باستخدام الصواريخ والأسلحة الآلية الكبيرة العيار المختلفة والمدفعية ابتداء من 27 سبتمبر حتى الآن.

    أفاد مراسل أذرتاج من الساحة القتالية ان 3 منازل ومبنى المدرسة الجاهزة والمقهى في قرية طازه كند لمحافظة أغدام تعرضت نتيجة هذا القصف الصاروخي والمدفعي المتواصل من قبل أرمينيا وهلك 3 حيوانات، على الرغم من مطالبة وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني مرارا بوقف استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية.

    يجب الذكر ان الجيش الأرميني المنهزم بضربات قاسية من الجيش الاذربيجاني يستهدف المواطنين المدنيين المسالمين لأذربيجان وينزل الضربات الصاروخية والمدفعية على المناطق المكتظة بالسكان والمدن في أذربيجان انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف عام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية والقرارات والمقررات الصادرة عن مجلس الامن الاممي.

    AZERTAG.AZ :الفاشيون الأرمن يواصل قصفه الكثيف على المناطق السكنية في محافظة أغدام (صور)
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