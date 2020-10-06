أذربيجان: تسجيل 143 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و126 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 143 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 126 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 40 ألفا و931 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 38 الفا و713 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 600 مريض ويستمر علاج 1618 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و145 ألف و397 فحص طبي.