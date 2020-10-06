باكو، 6 أكتوبر، أذرتاج عقد وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف اجتماع تشاوريا خاصا في 6 أكتوبر. أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن الاجتماع التشاوري بحث وحلل الأوضاع الراهنة لعمليات الحملة المضادة. ووجه الوزير بمواصلة تدمير قوات العدو بشكل مخطط ومقصود ومتتال تدميرا كاملا. كما أمر جيش أذربيجان بتنفيذ جميع التدابير ذات الأهمية الحيوية والاولوية لدى الأراضي المحررة. واعلن وزير الدفاع عن اتخاذ تدابير بالمثل في حال استخدام العدو أنظمة صواريخ إسكندر العملياتية التكتيكية. وأمر وزير الدفاع جيش أذربيجان بالتخطيط لهجمات واسعة النطاق على البنية التحتية العسكرية الاستراتيجية للعدو باستخدام أسلحة عالية الدقة وشديدة التدمير في ترسانته.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يأمر بتخطيط انزال ضربات قاسية على البنية التحتية العسكرية الاستراتيجية للعدو باستخدام الأسلحة عالية الدقة وشديدة التدمير

وزير الدفاع يوجه مواصلة تدمير قوات العدو بشكل مخطط ومقصود ومتتال بالكامل

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