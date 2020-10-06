إيران: نحترم بوحدة أراضي أذربيجان
AzerTAg.az
٠٦.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٥٨]
طهران، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
نعترف بوحدة أراضي جمهورية أذربيجان ونحترم بسيادتها.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي منعقد في العاصمة طهران.
وقال إن إيران تراقب عن كثب العمليات العسكرية وتتواصل مع الطرفين.
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