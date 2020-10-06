علي أكبر ولايتي: يجب إعادة قاراباغ الجبلية إلى أذربيجان

طهران، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

يجب إعادة قاراباغ الجبلية الى أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون الدولية.

قال إنه لمنظمة الأمم المتحدة 4 قرارات بشأن تحرير قاراباغ الجبلية من الاحتلال. تطلب إيران أيضا بصفتها عضوا في المنظمة إلى تنفيذ هذه القرارات.

وأشار علي أكبر ولايتي إلى أنه أصبح اكثر من مليون أذربيجاني في لاجئين ومشردين. يجب أن يعودوا إلى وطنهم بعد تحرير قاراباغ الجبلية.