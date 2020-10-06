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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر فيديو موقع عسكري وغنائم استولى عليها من العدو

    ٠٦.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤١]

    باكو، 6 أكتوبر، اذرتاج

    نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية فيديو موقع عسكري وغنائم استولى عليها.

    https://video.azertag.az/video/103655

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر فيديو موقع عسكري وغنائم استولى عليها من العدو
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