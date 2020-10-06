وزير الخارجية التركي: أرمينيا تقوم بتوطين الأرمن من دول الشرق الأوسط في الأراضي الأذربيجانية المحتلة

باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تقوم أرمينيا بتوطين الأرمن من دول الشرق الأوسط في الأراضي الأذربيجانية المحتلة. و يقدمون رسالة بأنهم يريدون البقاء في هذه الأراضي بشكل دائم.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء مع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 6 أكتوبر.

وأشار مولود تشاوش أوغلو إلى أنه يجب أن يعلم المجتمع الدولي ان هذا لن يستمر هكذا. سنواصل وقوفنا الى

جانب أذربيجان في نضالها حتى تدعم كل دول العالم الجانب المحق وتقول الحقيقة.