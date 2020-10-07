برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 41.5 دولار

باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 41.48 دولار بعد ارتفاعه 1.01 دولار.

يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.