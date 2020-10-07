باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا استهداف المواطنين المدنيين المسالمين والمنشآت المدنية في أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأرميني يقصف قرى محافظات تارتار وبردعه وأغدام وأغجبدي وفضولي وجبرائيل الأذربيجانية. يرد الجيش الاذربيجاني على العدو ردا مماثلا.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: الجيش الأرميني يقصف المناطق السكنية الأذربيجانية

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