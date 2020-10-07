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    تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية شكربكلي بمحافظة جبرائيل المحررة من العدو

    ٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١١:٢١]

    باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قدمت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن قرية شكربكلي بمحافظة جبرائيل المحررة من قوات الاحتلال الأرميني، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة.

    تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية شكربكلي.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16020521701982549540.mp4

    AZERTAG.AZ :تقديم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن قرية شكربكلي بمحافظة جبرائيل المحررة من العدو
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